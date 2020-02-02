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Microsoft выпустила футбольную Xbox One X, которую можно только выиграть

Компания Microsoft создала уникальную версию Xbox One X. Устройство посвящено футболу, при этом его невозможно купить, производитель выпустит приставку только для розыгрыша в лотерею.

Специальная модификация консоли для игр посвящена финальному матчу Национальной футбольной лиги, который состоится 3 февраля в штате Флорида. Эксклюзивный выпуск девайса получил дополнение к традиционному названию Nike x Madden NFL. Дизайнеры американского IT-гиганта сделали аппаратуру в стиле эксклюзивной серии кроссовок Nike x Madden NFL 20 Air Max 90, выход которых также приурочен к матчам Super Bowl. Условия выигрыша новой консоли подразумевают участие в распространении информации об акции.

Начиная с пятницы 31 января по 8 февраля необходимо перепостить сообщение об розыгрыше призов в социальной сети Twitter. Причем в призовом фонде будут не только игровые гаджеты, но и два контроллера, а также кроссовки Nike. Участие в акции могут принять только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста. Действуют условия только в странах с официальной поддержкой Live Xbox, в том числе и на территории Российской Федерации.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:33

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