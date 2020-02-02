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Макеты iPhone 12 сравнили с реальными смартфонами Apple

Анонс новых смартфонов от компании Apple - iPhone 12-ой серии должен состояться лишь этим летом. Однако уже сейчас отдельные источники начинают постепенно выискивать все больше подробностей о новинках. К примеру, ресурс MacOtakara заполучил в свое распоряжение макеты грядущих моделей и решил сравнить их с реальными смартфонами из Купертино.
Макеты iPhone 12 сравнили с реальными смартфонами Apple

Отмечается, что указанные макеты iPhone 12 были распечатаны на 3D-принтере. Ресурсу их якобы представил источник внутри крупной торговой площадки Alibaba. По этим образцам стало известно, что iPhone 12 будет оснащен 5,3-дюймовым дисплеем, кроме того, компания Apple выпустит также две модификации iPhone 12 с дисплеями, диагональ которых составит 5,9 и 6,4 дюйма. У двух младших моделей новой линейки будет двойная основная камера, а вот старшая получит сразу три фотосенсора.

Стоит отметить, что более ранние слухи о новинках свидетельствовали о том, что 5,9-дюймовый iPhone 12-ой серии тоже получит три основные камеры, однако представленные макеты опровергают эти данные.

Также выяснилось, что толщина корпуса новых телефонов составляет 7,4 миллиметра, что заметно тоньше актуального iPhone 11, толщина корпуса которого составляет 8,3 миллиметра.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:06

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