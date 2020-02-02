Смартфон Nokia 5.2 впервые показали на живых фото
С приближением выставки MWC 2020, в рамках которой должно быть представлено сразу несколько новинок от компании HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, в Сети появляется все больше подробностей о грядущих дебютантах. Так, недавно источники опубликовали живые фото нового Nokia 5.2.
Смартфон Nokia 5.2 будет представлен вместе с еще несколькими сородичами по знаменитой марке, однако повышенный интерес к этой модели вызван еще и тем, что она будет представлена в самом массовом - среднем ценовом сегменте. Теперь же у всех желающих появилась возможность рассмотреть устройство на реальных фотографиях, опубликованных авторитетным сетевым информатором Эваном Блассом. Как можно увидеть, на лицевой панели смартфона, прямо под дисплеем, имеется небольшой подбородок с логотипом компании, а в верхней части расположилась фронтальная камера, для которой инженеры выделили небольшую площадь каплевидного выреза.
На тыльной стороне гаджета присутствует округлый блок основных камер со светодиодной вспышкой и четырьмя объективами. Здесь же располагается и сканер отпечатков пальцев. По некоторым данным, в продажу Nokia 5.2 поступит в компоновке 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Старт продаж устройства намечен на начало марта текущего года, а цена при этом должна составить порядка 180 долларов США.
Смартфон Nokia 5.2 будет представлен вместе с еще несколькими сородичами по знаменитой марке, однако повышенный интерес к этой модели вызван еще и тем, что она будет представлена в самом массовом - среднем ценовом сегменте. Теперь же у всех желающих появилась возможность рассмотреть устройство на реальных фотографиях, опубликованных авторитетным сетевым информатором Эваном Блассом. Как можно увидеть, на лицевой панели смартфона, прямо под дисплеем, имеется небольшой подбородок с логотипом компании, а в верхней части расположилась фронтальная камера, для которой инженеры выделили небольшую площадь каплевидного выреза.
На тыльной стороне гаджета присутствует округлый блок основных камер со светодиодной вспышкой и четырьмя объективами. Здесь же располагается и сканер отпечатков пальцев. По некоторым данным, в продажу Nokia 5.2 поступит в компоновке 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Старт продаж устройства намечен на начало марта текущего года, а цена при этом должна составить порядка 180 долларов США.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:51