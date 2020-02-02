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Актеры из «Свадьбы в Малиновке» имели тяжелые и трагические судьбы

Зрители привыкли считать, что популярные артисты не знают бед и всегда живут богатой, счастливой и беззаботной жизнью. Однако, это мнение оказывается более чем ошибочным. Как пишет издание «Версия.info», даже актеры из полюбившегося миллионам зрителей фильма «Свадьба в Малиновке» имели очень тяжелые, подчас трагические, судьбы.
Актеры из «Свадьбы в Малиновке» имели тяжелые и трагические судьбы

Так, самой ужасной журналисты называют смерть актрисы Зои Федоровой, которая сыграла в картине роль Горпины. Она была убита из огнестрельного оружия в возрасте 73 лет. Более того, несмотря на известность жертвы, убийцу правоохранители до сих пор не нашли. Пресса, к слову, связывает это убийство с тем фактом, что Федорова имела отношение к разведке, другие источники проводят параллели с так называемой «бриллиантовой мафией» - подпольной организацией, которая занималась скупкой драгоценностей. Поговаривают, что актриса занимала в ней довольно высокое место.

Сыгравший роль Яшки-артиллериста Михаил Пуговкин, невзирая на передовые возможности современной медицины и огромную популярность, так и не смог спастись от сахарного диабета. В 2008 году его болезнь перешла в активную стадию, а медики оказались бессильны. Не умер своей смертью и Михаил Водяной. Сыгравший роль Попандопуло артист ушел из жизни на 63-м году жизни от сердечного приступа.

Настоящий кошмар – такими словами издание описывает последние годы жизни актрисы Тамары Носовой, сыгравшей в упомянутой ленте Комариху. Как оказалось, артистка перед смертью жила в нищете, а на актерскую пенсию не могла даже оплатить коммунальные услуги, поэтому нередко питалась в столовых для бездомных. В последние минуты жизни возле нее не оказалось никого из близких. Причиной кончины артистки стал инсульт – ее тело было найдено правоохранителями лишь спустя несколько дней после смерти.

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Культура / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:24

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