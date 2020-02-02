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Сотрудник РАН Равиль Рахматулин сообщил, чего стоит ожидать от магнитных бурь в феврале

С 2 по 5 февраля будут наблюдаться учащенные вспышки на Солнце, которые могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у некоторых слоев населения. Сотрудник РАН сообщил, чего стоит ожидать от магнитных бурь в этом месяце.

По словам сотрудника Института солнечно-земной физики РАН , в феврале стоит ожидать большое количество магнитных бурь, которые не должны оказать особого влияния на метеочувствительных людей раньше 5 числа. Причиной ученый называет попадание Земли в поток солнечного ветра, который тормозит наступление возмущений в магнитосфере планеты. В то же время Рахматулин подчеркнул несостоятельность высказываний медиков о том, что магнитные бури ухудшают самочувствие некоторых индивидов.

Несмотря на то что в ряде публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено, в этих работах нередко применяются концепции и практики, не соответствующие современному пониманию научного метода. Физик сообщает, что если и есть какое-либо нарушение со стороны возмущений в магнитосфере, то оно касается исключительно электронной техники. Помимо сбоев в системах связи и навигации, эксперты также выделяют опасность передвижения на самолетах, которые в это время подвержены радиационному облучению.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

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