Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим приостановить карьеру из-за ухудшения здоровья





Вообще, жесткий график довольно часто выбивает популярных артистов из седла, а в случае с МакSим ситуация усугубилась еще и прошлогодним ДТП. В результате артистка решила взять небольшую паузу и на неопределенный срок покинуть сцену, не останавливая при этом запись новых песен. В поддержку этого решения недавно высказался музыкальный критик Сергей Соседов, отметивший, что это еще не говорит об окончательном уходе певицы со сцены. Как считает Соседов, звезды российского шоу-бизнеса ничем не отличаются от самых обычных людей, поэтому точно так же могут болеть и лечиться. Нечто похожее, по его убеждению, произошло и с МакSим., - добавил он.В качестве наиболее яркого примера Соседов приводит известных спортсменов, которые из-за тяжелых травм порой пропускают целые сезоны в соревнованиях. Однако после восстановления они возвращаются в спорт и с успехом продолжают выступления. Лишь некоторые из них после трагедии прекращают спортивную карьеру.