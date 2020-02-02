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Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим приостановить карьеру из-за ухудшения здоровья

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов поддержал решение поп-исполнительницы МакSим приостановить свою карьеру. Ранее артистка объяснила свое решение взять «паузу» с выступлениями желанием отдохнуть и привести здоровье в порядок.
Сергей Соседов поддержал решение певицы МакSим приостановить карьеру из-за ухудшения здоровья

Вообще, жесткий график довольно часто выбивает популярных артистов из седла, а в случае с МакSим ситуация усугубилась еще и прошлогодним ДТП. В результате артистка решила взять небольшую паузу и на неопределенный срок покинуть сцену, не останавливая при этом запись новых песен. В поддержку этого решения недавно высказался музыкальный критик Сергей Соседов, отметивший, что это еще не говорит об окончательном уходе певицы со сцены. Как считает Соседов, звезды российского шоу-бизнеса ничем не отличаются от самых обычных людей, поэтому точно так же могут болеть и лечиться. Нечто похожее, по его убеждению, произошло и с МакSим. «Это типичная житейская ситуация», - добавил он.

В качестве наиболее яркого примера Соседов приводит известных спортсменов, которые из-за тяжелых травм порой пропускают целые сезоны в соревнованиях. Однако после восстановления они возвращаются в спорт и с успехом продолжают выступления. Лишь некоторые из них после трагедии прекращают спортивную карьеру.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:06

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