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Mini намекнула на создание спортивной модели со средним расположением мотора

Mini может создать спортивную модель автомобиля со средним расположением мотора. На это, как сообщают блогеры, пишущие на автотематику, намекают последние публикации британской компании.
Mini намекнула на создание спортивной модели со средним расположением мотора

Руководство автоконцерна готовит очередную новинку для выхода на мировой рынок. Причем, машина будет, скорее всего, спортивным вариантом одной из популярных моделей компании. Скорее всего, уверены инсайдеры, базой для новинки станет родстер Superleggera. Следует отметить, что уровень продаж автомобилей бренда за прошлый год показал падение на 4 процента.

Такая ситуация, уверены в BMW, которой принадлежат акции Mini, вызвана тем, что все большей популярностью пользуются именно высокотехнологичные транспортные средства. Пока у марки есть только один высокопроизводительный хэтчбек John Cooper Works GP Concept. Пресс-служба компании Mini, чей модельный ряд состоит только из переднепроводных машин и авто с полным приводом, сообщила, что среднее расположение мотора пока не использовано ни в одном транспортном средстве компании. Потому подобный спорткар станет первым с силовой установкой посредине.

Таким образом, компания может пересмотреть варианты использования моторов внутреннего сгорания. Mini Superleggera дебютировал почти пять лет назад, в 2014 году. Легкая машина на два места имела дополнительный электроагрегат, поэтому именно ее рассматривают как базовый вариант.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:00

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