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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров: «До конца года узаконю отношения с Голд!»

Участник скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Илья Яббаров пообещал узаконить свои отношения с Анастасией Голд до конца этого года. Помимо этого, звезда телестройки заверил, что после они сразу начнут работать над наследниками. Однако сейчас отношения пары очень не постоянные. Ребята, то сходятся, то вновь расстаются.

Звезда «Дом-2» Илья Яббаров: «До конца года узаконю отношения с Голд!»

На данный момент у Ильи Яббарова и Анастасии Голд в жизни все совсем непросто. Телезрители уже сбились со счета, сколько раз влюбленные расставались, а потом объявляли о том, что снова вместе.

Совсем недавно Илья Яббаров и вовсе говорил о том, что уже и не помнит, по какой причине он в очередной раз расстался с Анастасией Голд. Тем не менее, вещи свои он собирал и в отдельную спальню жить уходил. Илья Яббаров отметил, что они обсудили некоторые моменты, чтобы подобное больше не повторялось, и сейчас в их жизни все уже наладилось.


Также Илья Яббаров рассказал, что до конца 2020-го года они хотят расписаться, а уже потом будут думать и о детях. По словам участника проекта «Дом-2» Ильи Яббарова, в первую очередь нужно зарегистрировать брак, а уже потом строить планы на дальнейшее будущее.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:31

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