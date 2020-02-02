Звезда «Дом-2» Илья Яббаров: «До конца года узаконю отношения с Голд!»





На данный момент у Ильи Яббарова и Анастасии Голд в жизни все совсем непросто. Телезрители уже сбились со счета, сколько раз влюбленные расставались, а потом объявляли о том, что снова вместе.Совсем недавно Илья Яббаров и вовсе говорил о том, что уже и не помнит, по какой причине он в очередной раз расстался с Анастасией Голд. Тем не менее, вещи свои он собирал и в отдельную спальню жить уходил. Илья Яббаров отметил, что они обсудили некоторые моменты, чтобы подобное больше не повторялось, и сейчас в их жизни все уже наладилось.Также Илья Яббаров рассказал, что до конца 2020-го года они хотят расписаться, а уже потом будут думать и о детях. По словам участника проекта «Дом-2» Ильи Яббарова, в первую очередь нужно зарегистрировать брак, а уже потом строить планы на дальнейшее будущее.