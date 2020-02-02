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«Он потрясающий певец»: Алексей Чумаков о возможном участии Панайотова в «Евровидении»

Стоило российскому композитору Игорю Крутому выступить с заявлением о том, что Россию на следующем конкурсе «Евровидение» может представить Александр Панайотов, как его коллеги тут же принялись комментировать подобное заявление. В их числе оказался и певец Алексей Чумаков, выразивший полную солидарность с позицией Крутого.
«Он потрясающий певец»: Алексей Чумаков о возможном участии Панайотова в «Евровидении»

Как утверждает Алексей Чумаков, Александр Панайотов отлично подходит для того, чтобы представлять Россию на следующем международном конкурсе «Евровидение-2020», поэтому он полностью солидарен с позицией мэтра по этому поводу. «Саша туда сильно стремился и продолжает стремиться. Я полагаю, что сейчас для этого самое подходящее время. Он потрясающий певец и замечательный артист. Но самое главное в том, что он просто горит желанием выступить, а это крайне важный момент. Могут только пожелать ему огромного успеха и привезти в Россию победу. Никого лучше Панайотова я на данный момент не вижу, поэтому полностью солидарен с Игорем Яковлевичем», - подчеркнул Чумаков.

Стоит отметить, что окончательное решение о том, кто именно представит Россию на конкурсе «Евровидение» в нынешнем году еще не принято, поэтому многие коллеги Игоря Крутого, хоть и приветствуют его позицию, но предлагают не заглядывать так далеко в будущее и не воспринимать его слова о Панайотове как уже свершившийся факт.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:39

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