«Он потрясающий певец»: Алексей Чумаков о возможном участии Панайотова в «Евровидении»





Как утверждает Алексей Чумаков, Александр Панайотов отлично подходит для того, чтобы представлять Россию на следующем международном конкурсе «Евровидение-2020», поэтому он полностью солидарен с позицией мэтра по этому поводу., - подчеркнул Чумаков.Стоит отметить, что окончательное решение о том, кто именно представит Россию на конкурсе «Евровидение» в нынешнем году еще не принято, поэтому многие коллеги Игоря Крутого, хоть и приветствуют его позицию, но предлагают не заглядывать так далеко в будущее и не воспринимать его слова о Панайотове как уже свершившийся факт.