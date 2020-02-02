Ученые нашли новый путь распространения коронавируса
Ученые из академии наук в Китае и Уханьского университета узнали новый способ передачи коронавируса. В результате проведенных тестов было обнаружено, что вирус может передаваться другим людям через каловые массы.
Недавно американские ученые обнаружили возбудитель заболевания в фекалиях. В результате эксперт в сфере вирусных инфекций Ших Син-ру сообщил, что полученная информация свидетельствует о необходимости принятия серьезных мер для избежания распространения болезни среди людей. Тайваньские врачи рекомендуют следить за чистотой унитаза и тщательно мыть руки с мылом или антибактериальными средствами, чтобы избежать возможности заражения.
Директор одного из отделов медицинского университета в Китае Хванг Као-пин сообщил, что во многих случаях в кале встречаются возбудители различных заболеваний. Так как коронавирус способен задерживаться на материалах около трёх часов, необходимо тщательно следить за собственной гигиеной рук и чистотой туалета, протирая его спиртом.
Недавно американские ученые обнаружили возбудитель заболевания в фекалиях. В результате эксперт в сфере вирусных инфекций Ших Син-ру сообщил, что полученная информация свидетельствует о необходимости принятия серьезных мер для избежания распространения болезни среди людей. Тайваньские врачи рекомендуют следить за чистотой унитаза и тщательно мыть руки с мылом или антибактериальными средствами, чтобы избежать возможности заражения.
Директор одного из отделов медицинского университета в Китае Хванг Као-пин сообщил, что во многих случаях в кале встречаются возбудители различных заболеваний. Так как коронавирус способен задерживаться на материалах около трёх часов, необходимо тщательно следить за собственной гигиеной рук и чистотой туалета, протирая его спиртом.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 17:46