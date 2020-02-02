Ученые нашли новый путь распространения коронавируса





Недавно американские ученые обнаружили возбудитель заболевания в фекалиях. В результате эксперт в сфере вирусных инфекций Ших Син-ру сообщил, что полученная информация свидетельствует о необходимости принятия серьезных мер для избежания распространения болезни среди людей. Тайваньские врачи рекомендуют следить за чистотой унитаза и тщательно мыть руки с мылом или антибактериальными средствами, чтобы избежать возможности заражения.Директор одного из отделов медицинского университета в Китае Хванг Као-пин сообщил, что во многих случаях в кале встречаются возбудители различных заболеваний. Так как коронавирус способен задерживаться на материалах около трёх часов, необходимо тщательно следить за собственной гигиеной рук и чистотой туалета, протирая его спиртом.