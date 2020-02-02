Модернизированный бомбардировщик Ту-160М провел первый тестовый полет
Впервые о проекте по модернизации знаменитого советского бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М стало известно в конце минувшего года. Теперь же сообщается, что первый образец доработанного специалистами КАЗ «Белого лебедя» впервые поднялся в воздух и провел тестовый полет.
Такие данные приводятся в публикации агентства «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр ПАО «Туполоев». Отмечается, что первый опытный образец самолета, который был подвергнут довольно глубокой модернизации, подняли в воздух пилоты Жуковской испытательной базы. Всего же тестовый полет нового самолета продолжался в течение 34 минут на высоте 1500 метров. Испытания прошли без инцидентов, а экипажу удалось провести все соответствующие проверки нового бортового оборудования.
Кроме всего прочего, теперь, как сообщают конструкторы, обновленный самолет получил современные системы управления и связи, обзавелся новой РЛС и комплексом РЭБ, наконец, появилось на его борту передовое пилотажное и навигационное оборудование.
Такие данные приводятся в публикации агентства «ТАСС» со ссылкой на пресс-центр ПАО «Туполоев». Отмечается, что первый опытный образец самолета, который был подвергнут довольно глубокой модернизации, подняли в воздух пилоты Жуковской испытательной базы. Всего же тестовый полет нового самолета продолжался в течение 34 минут на высоте 1500 метров. Испытания прошли без инцидентов, а экипажу удалось провести все соответствующие проверки нового бортового оборудования.
Кроме всего прочего, теперь, как сообщают конструкторы, обновленный самолет получил современные системы управления и связи, обзавелся новой РЛС и комплексом РЭБ, наконец, появилось на его борту передовое пилотажное и навигационное оборудование.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:23