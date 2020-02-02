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«Я суеверный человек»: Григорий Лепс прокомментировал возможное участие Панайотова на «Евровидении»

Недавно известный российский композитор Игорь Крутой заявил о том, что Россию на следующем конкурсе «Евровидение возможно представит Александр Панайотов. На этим слова довольно быстро отреагировал Григорий Лепс, отметивший, что только приветствует подобное решение.
«Я суеверный человек»: Григорий Лепс прокомментировал возможное участие Панайотова на «Евровидении»

По утверждению исполнителя, заявление коллеги не стало для него неожиданностью, однако говорить об участии Панайотова в конкурсе, как об уже свершившемся факте, пока еще рано. «Не сказать, что это заявление стало сюрпризом. Но, как бы там ни было, ему за это только спасибо можно было бы сказать, особенно, если он сам верит в молодого артиста. Можно только поблагодарить коллегу за уверенность в Панайотове. Впрочем, пока о чем-то таком думать рано, я вообще суеверный человек, пусть и верующий», - прокомментировал слова Игоря Крутого певец.

Лепс также отметил, что Александр Панайотов, по его мнению, является на данный момент самым достойным кандидатом на участие в конкурсе от России. Кроме всего прочего, у артиста якобы есть большое желание выступить, поэтому такое решение, если оно действительно будет принято, станет для него огромным шагом в развитии карьеры.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:17

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