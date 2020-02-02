«Я суеверный человек»: Григорий Лепс прокомментировал возможное участие Панайотова на «Евровидении»





По утверждению исполнителя, заявление коллеги не стало для него неожиданностью, однако говорить об участии Панайотова в конкурсе, как об уже свершившемся факте, пока еще рано., - прокомментировал слова Игоря Крутого певец.Лепс также отметил, что Александр Панайотов, по его мнению, является на данный момент самым достойным кандидатом на участие в конкурсе от России. Кроме всего прочего, у артиста якобы есть большое желание выступить, поэтому такое решение, если оно действительно будет принято, станет для него огромным шагом в развитии карьеры.