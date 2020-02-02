Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова сообщила мужу пол будущего малыша
Ведущий скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов в очередной раз не смог сдержать своих эмоций. Кристина Черкасова, наконец раскрыла ему свою главную тайну и рассказала, кто у них родится.
Экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Кристина Черкасова хотела момент, в который она скажет будет у них мальчик или девочка сделать по-настоящему особенным. Для этого она подготовила шар, лопнув который с помощью цвета конфетти можно узнать пол будущего ребенка. Все происходящее супруги сняли на видео.
Позже Кристина Черкасова призналась, что хотя и знала заранее, какого будет цвета конфетти, момент все равно был трогательным. Тем более, что ведущий шоу «Дом-2» Андрей Черкасов не смог сдержать своих впечатлений и даже всплакнул. В итоге Кристина Черкасова дала совет пользователям социальных сетей не просто говорить о том, будет мальчик или девочка, а устраивать мужьям подобные сюрпризы, потому что они запоминаются.
Кристина отметила, что у нее долго спрашивали, когда с Андреем они ждут ребенка, но она смогла сохранить тайну, в том числе и от супруга, а поэтому гордиться собой.
Экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Кристина Черкасова хотела момент, в который она скажет будет у них мальчик или девочка сделать по-настоящему особенным. Для этого она подготовила шар, лопнув который с помощью цвета конфетти можно узнать пол будущего ребенка. Все происходящее супруги сняли на видео.
Позже Кристина Черкасова призналась, что хотя и знала заранее, какого будет цвета конфетти, момент все равно был трогательным. Тем более, что ведущий шоу «Дом-2» Андрей Черкасов не смог сдержать своих впечатлений и даже всплакнул. В итоге Кристина Черкасова дала совет пользователям социальных сетей не просто говорить о том, будет мальчик или девочка, а устраивать мужьям подобные сюрпризы, потому что они запоминаются.
Кристина отметила, что у нее долго спрашивали, когда с Андреем они ждут ребенка, но она смогла сохранить тайну, в том числе и от супруга, а поэтому гордиться собой.