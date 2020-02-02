«А кто это такой?»: Наталья Ветлицкая прокомментировала заявление Вадима Галаганова об уходе от нее стилистов





Недавно Наталья Ветлицкя объявила о своем возвращении на сцену после 25-летнего перерыва. Впрочем, триумфа для артистки из этого события извлечь не удалось, теперь ее активно критикуют за образ, пение под фонограмму и устаревший репертуар. Более того, от армии критиков досталось даже директору моды журнала ELLE Вадиму Галаганову, который, как считают многие, занимался имиджем звезды девяностых. Стилист, в свою очередь, отметил, что разорвал все отношения с певицей и покинул ее проект. Разобраться во всем этом поклонники артистки решили самостоятельно, поэтому напрямую спросили у Ветлицкой, насколько правдивыми являются слова Галаганова. Вот только исполнительница сделала вид, что не понимает, о ком идет речь., - ответила на это Наталья Ветлицкая.