Кабмин России внес коронавирус в перечень представляющих опасность заболеваний





На официальном сайте Кабинета Министров РФ опубликовали документ, который постановил внести коронавирус в перечень недугов, которые представляют опасность для окружающих. Подобную информацию предоставил премьер-министр России Михаил Мишустин, который также сообщил о приостановке оформления и выдачи рабочих виз гражданам Китая в связи со вспышкой эпидемии в КНР. Кроме того, отечественные власти просят население воздержаться от посещения страны, а граждан, которые там находятся, будут эвакуировать с привлечением авиации ВКС и через автомобильные КПП в Приморском крае.Напомним, что по состоянию на 2 февраля число зараженных достигло 14628 человек в 27 разных странах. Число летальных случаев также возросло до 305, большинство из которых приходится на город Ухань в провинции Хубэй. Исследователи говорят, что источником заражения вполне могло быть мясо змей, которое продавали на местном рынке. Первые симптомы заболевания вполне аналогичны таковым, которые наблюдаются при ОРВИ или гриппе: головная боль, кашель и тошнота, которые на поздней стадии переходят в повышение температуры. В то же время, врачам удалось спасти 328 человек, которых впоследствии выписали из больницы.