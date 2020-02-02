Юлия Ковальчук посетила юбилей друга в сексуальном платье без нижнего белья

Для выхода в свет экс-солистка «Блестящих» выбрала золотое переливающееся платье в пол. 37-летняя певица пошутила, что когда юбиляру 50 лет, наряд она выбирает специальный. Фолловеры оценили юмор Юлии Ковальчук и написали, что виновник торжества сразу помолодеет на десяток лет, когда увидит гостью в таком сексуальном образе. Огромное декольте и разрез, который доходит практически до талии артистки, ясно дали понять, что жена Алексея Чумакова без нижнего белья.В одном из видео в разделе Instagram stories Юлия Ковальчук призналась, что в таком платье ее «грудь может вырваться на свободу». Поэтому она попросила коллег, чтобы они следили за этим моментом. В свою очередь Вадим Галыгин заявил, что с удовольствием возьмет эту миссию на себя.