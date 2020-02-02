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АвтоВАЗ готовится запустить производство новой Lada Granta

Ближайшим летом на тольяттинских мощностях отечественного автогиганта АвтоВАЗ должны стартовать работы по подготовке к серийному выпуску шасси для новой версии модели Lada Granta. Само же производство автомобиля начнется ближе к концу 2021 или началу 2022 года.

Сообщается, что во время корпоративного отпуска, который должен приходится на конец лета, часть производственного оборудования, которое используется в изготовлении комплектующих для другой модели (Lada Vesta) концерна, будет демонтировано с завода в Тольятти и перенесено на предприятие в Ижевске. На освободившихся после этого площадях компания установит сварочные и сборочные линии для выпуска шасси, предназначенного специально для нового поколения модели Lada Granta.

Запустить пусконаладочные работы на всех без исключения сборочных линиях руководство отечественного автогиганта рассчитывает уже в следующем году, чуть позднее начнется и полноценное серийное производство новой версии автомобиля.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:39

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