Стали известны причины появления узоров на теле человека после удара молнии





Каждый год почти 300 тысяч людей по всему миру страдают в той или иной мере от разрядов молнии. Тем "счастливчикам", которым удалось пережить подобное явление, предстоит до конца жизни бороться с негативными последствиями для сердечно-сосудистой и нервной системы. Более того, на их теле появляются ветвистые рисунки, от которых нельзя избавиться без помощи пластической хирургии. Эти "Фигуры Лихтенберга" возникают в результате расширения капилляров крови в зоне контакта, куда было направлено около 1 млрд вольт энергии. Многие годы узорчатые шрамы оставались загадкой для ученых, которую раскрыли эксперты из Днепропетровской медицинской академии на Украине.По словам медиков, следы на коже присутствуют в силу ряда причин, к которым относится мультисистемное поражение тканей из-за нескольких факторов. Во-первых, розоватый орнамент является ничем иным, как ожогами. Они сопровождаются органическими и функциональными изменениями органов нервной и сердечно-сосудистой системы. В то же время ударная волна зачастую приводит механическим повреждениям костно-мышечной системы и некоторых желез внутренней секреции. Исследователи пришли к выводу, что подобные последствия чреваты развитием тяжелых состояний в будущем, вроде катаракты или инфаркта.