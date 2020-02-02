Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге и религии
Патриарх Кирилл решил выступить с инициативой о добавлении в преамбулу обновленной Конституции РФ, которую, как известно, ожидают правки, обсуждаемые в последнее время на самом высоком уровне, упоминание о Боге и вере. По словам патриарха Московского и всея Руси, подавляющее большинство российских граждан религиозны.
При этом, как уточняет патриарх, его предложение относится не только к православным христианам, но еще и к мусульманам, а также представителям многих других религий и конфессий. «Если в тексте гимна могут быть слова о Богом хранимой родной земле, то и в Основном законе страны об этом тоже может быть упоминание», - добавил он. По мнению представителя РПЦ, сейчас самое время обсудить этот вопрос.
Патриарх Кирилл также призвал представителей всех других религиозных движений оказать ему содействие, чтобы столь «возвышенная идея, как вера в Бога, формирующая нравственность на самых разных уровнях ее восприятия, могла присутствовать, в том числе и в тексте Конституции».
При этом, как уточняет патриарх, его предложение относится не только к православным христианам, но еще и к мусульманам, а также представителям многих других религий и конфессий. «Если в тексте гимна могут быть слова о Богом хранимой родной земле, то и в Основном законе страны об этом тоже может быть упоминание», - добавил он. По мнению представителя РПЦ, сейчас самое время обсудить этот вопрос.
Патриарх Кирилл также призвал представителей всех других религиозных движений оказать ему содействие, чтобы столь «возвышенная идея, как вера в Бога, формирующая нравственность на самых разных уровнях ее восприятия, могла присутствовать, в том числе и в тексте Конституции».