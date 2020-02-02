Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию упоминание о Боге и религии





При этом, как уточняет патриарх, его предложение относится не только к православным христианам, но еще и к мусульманам, а также представителям многих других религий и конфессий., - добавил он. По мнению представителя РПЦ, сейчас самое время обсудить этот вопрос.Патриарх Кирилл также призвал представителей всех других религиозных движений оказать ему содействие, чтобы столь «возвышенная идея, как вера в Бога, формирующая нравственность на самых разных уровнях ее восприятия, могла присутствовать, в том числе и в тексте Конституции».