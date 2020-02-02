Эвелина Бледанс призвала подписчиков загадывать желания 02.02.2020

Эвелина Бледанс призвала фолловеров использовать эту дату-перевертыш, чтобы внести позитивные изменения в свою судьбу. Актриса показала снимок с исполнительницей Татьяной Абрамовой и другими друзьями. По словам знаменитости, они уже начали загадывать желания, но для надежности лучше соблюсти зеркальность и сделать это в 20:20 или в 22:22. Некоторые пользователи микроблога не разделили восторга экс-звезды «Маски-шоу», отметив, что это «странный праздник». Эвелина Бледанс ответила, что «чем страннее, тем лучше для нее».По мнению нумерологов, дата 02.02.2020 действительно магическая. Если люди энергетически правильно настроятся, то сегодняшний день будет способен изменить жизнь к лучшему. Кроме этого, красивая и запоминающаяся зимняя дата вызвала настоящий ажиотаж среди молодоженов Москвы. Например, сегодня в столице впервые были зарегистрированы ночные браки. Стало известно, что в пяти ЗАГСах 2 февраля судьбы соединят 160 влюбленных пар.