В Сети перечислили самые громкие уходы и возвращения звезд на сцену





Для многих людей, следящих за миром моды, стало неожиданностью новость об уходе легендарного кутюрье Жан-Поля Готье из индустрии после 50-летней карьеры. Свое прощание модельер решил оформить грандиозно: на Неделе моды в Париже в его костюмах по подиумы прошлись Дита фон Тиз, Милен Фармер и Ирина Шейк. Несмотря на конец этого этапа в жизни, Готье все равно планирует связать себя с театром. Традиция показывает, что многие знаменитые личности возвращаются к любимому делу, несмотря на "прощальный тур". А некоторые поступают таким образом множество раз.Среди таковых следует выделить группу Scorpions, которая недавно объявила о возвращении на сцену, хотя до этого сообщалось о развале коллектива в 1990, 2010 и 2012 годах. Подобную тактику использовал и Элтон Джон, заявивший о прекращении своей музыкальной карьеры в 1977 году, которая продолжается и по сей день. Более того, у музыканта в планах посетить с концертами более 300 городов лишь за 2020 год. Что касается отечественных проектов, то ситуация с бэндами "Руки Вверх" и "Ленинград" знакома каждому россиянину, так как артисты несколько раз брали "паузы". Все же, рекордсменом в каком-то смысле является Алла Пугачева, планировавшая уходить из шоу-бизнеса около 20 раз. Один лишь концерт к собственному 70-летию в Кремле принес Примадонне 280 тысяч долларов, а фильм на его основе - 500 тысяч долларов.