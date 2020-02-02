«Нужно опасаться»: Американские эксперты оценили тяжелые огнеметные системы России





, - именно под таким заголовком издание опубликовало свой новый материал. В публикации отмечает, что ТОС-1А «Солнцепек» обладает не просто разрушительной мощью и способностью физически уничтожить противника в любых укреплениях, но еще и оказывает заметный психологический эффект.Авторы статьи уточняют, что относить российские огнеметы к вооружениям классического типа не стоит, потому что они далеки от тех образцов техники, которая использовалась во времена Второй мировой войны. В действительности, подчеркивают американские эксперты, данная система стреляет специальными термобарическими ракетами, которые обладают колоссальной разрушительной силой., - отмечается в публикации издания.