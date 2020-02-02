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«Нужно опасаться»: Американские эксперты оценили тяжелые огнеметные системы России

Американская пресса признает, что новейшие российские ТОС «Солнцепек», которые используются для формирования целых огнеметных батальонов, на поле боя могут представлять серьезнейшую угрозу для потенциального противника. Авторитетное издание National Interest даже объяснило, в чем заключается опасность такого оружия.

«Почему нужно опасаться новых российских огнеметов», - именно под таким заголовком издание опубликовало свой новый материал. В публикации отмечает, что ТОС-1А «Солнцепек» обладает не просто разрушительной мощью и способностью физически уничтожить противника в любых укреплениях, но еще и оказывает заметный психологический эффект.

Авторы статьи уточняют, что относить российские огнеметы к вооружениям классического типа не стоит, потому что они далеки от тех образцов техники, которая использовалась во времена Второй мировой войны. В действительности, подчеркивают американские эксперты, данная система стреляет специальными термобарическими ракетами, которые обладают колоссальной разрушительной силой.

«Это оружие способно смешать воздух и топливо в массу, которая в момент детонации создает колоссальный разрушительный эффект благодаря повышенному давлению и высоким температурам», - отмечается в публикации издания.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:00

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