«Спасибо за все»: Агата Муцениеце показала редкое фото тещи Павла Прилучного
Известная актриса, модель и телеведущая Агата Муцениеце опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram редкое фото тещи своего возлюбленного Павла Прилучного. Этим постом артистка поздравила маму Нонну с днем рождения.
В подписи к данной публикации Муцениеце пожелала родительнице здоровья, счастья и, конечно же, исполнения всех ее желаний. Более того, актриса призналась, что мама всегда остается для нее примером сильной женщины. Ведущая нового сезона шоу «Голос» также подчеркнула, что ей сложно даже представить, как родительнице удалось сохранить в себе столько позитива, пережив довольно тяжелую историю. Впрочем, распространяться о личных делах актриса все же не стала и заверила подписчиков, что хочет видеть ее самой счастливой на свете, а потому надеется, что новый год принесет максимум любви и радости.
«Только благодаря твоему доброму сердцу и твоей любви у меня самые прекрасные воспоминания о детстве. Спасибо за все, мамочка. С днем рождения тебя», - обратилась телеведущая к виновнице торжества.
В подписи к данной публикации Муцениеце пожелала родительнице здоровья, счастья и, конечно же, исполнения всех ее желаний. Более того, актриса призналась, что мама всегда остается для нее примером сильной женщины. Ведущая нового сезона шоу «Голос» также подчеркнула, что ей сложно даже представить, как родительнице удалось сохранить в себе столько позитива, пережив довольно тяжелую историю. Впрочем, распространяться о личных делах актриса все же не стала и заверила подписчиков, что хочет видеть ее самой счастливой на свете, а потому надеется, что новый год принесет максимум любви и радости.
«Только благодаря твоему доброму сердцу и твоей любви у меня самые прекрасные воспоминания о детстве. Спасибо за все, мамочка. С днем рождения тебя», - обратилась телеведущая к виновнице торжества.