АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

«Спасибо за все»: Агата Муцениеце показала редкое фото тещи Павла Прилучного

Известная актриса, модель и телеведущая Агата Муцениеце опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram редкое фото тещи своего возлюбленного Павла Прилучного. Этим постом артистка поздравила маму Нонну с днем рождения.
«Спасибо за все»: Агата Муцениеце показала редкое фото тещи Павла Прилучного

В подписи к данной публикации Муцениеце пожелала родительнице здоровья, счастья и, конечно же, исполнения всех ее желаний. Более того, актриса призналась, что мама всегда остается для нее примером сильной женщины. Ведущая нового сезона шоу «Голос» также подчеркнула, что ей сложно даже представить, как родительнице удалось сохранить в себе столько позитива, пережив довольно тяжелую историю. Впрочем, распространяться о личных делах актриса все же не стала и заверила подписчиков, что хочет видеть ее самой счастливой на свете, а потому надеется, что новый год принесет максимум любви и радости.

«Только благодаря твоему доброму сердцу и твоей любви у меня самые прекрасные воспоминания о детстве. Спасибо за все, мамочка. С днем рождения тебя», - обратилась телеведущая к виновнице торжества.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова забрала ребенка сестры Янины из…
Житель Австрии Герхард Пир слепил самого большого в мире…
Елена Малышева рассказала о причинах развития инфаркта и инсульта у 30-летних…
Ученые нашли на Галапагосах потомков вымерших видов гигантских…
Маргарита Симоньян провела армянскую вечеринку с участием Алены…
"Психологически не хоронить себя": Актриса Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с…
Врачи о причинах артрита у женщин: "Дисбаланс гормонов и дефицит витамина…
Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом после 12 дней…
Врачи рассказали, как распознать образовавшийся в венах…
"Специально для меня 10 лет назад": Анастасия Волочкова поблагодарила Игоря Николаева за песню…
Дима Билан провел экскурсию по своему загородному…
Названы самые востребованные немецкие авто на рынке…
Ученые объяснили, почему у людей болят глаза во время…
Tesla Model 3 ворвалась в тройку самых популярных автомобилей…
«Я ведь няш-мяш»: Наталья Поклонская снялась в «голливудской»…
В Google объявили о выходе бесплатного аналога SMS под названием…
"Споры, скандалы и слезы участников": Сергей Лазарев анонсировал выпуск нового сезона шоу "Ну-ка, Все…
Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в больнице…
Легендарной Сталинградской битве исполняется 77…
Ученые утверждают, что персиковое дерево появилось на Земле раньше…
Жан-Поль Готье представил модный показ Fashion Freak Show в…
Разработан пластырь, меняющий цвет в зависимости от угрозы…
Toyota начала принимать заказы на кроссовер…
"С корабля на бал": После юбилейного концерта Дмитрия Маликова Филипп Киркоров улетел в…
Роскошный электромобиль Hongqi E115 от бывшего дизайнера Rolls Royce готов к…
Певица Валерия ещё раз поздравила Дмитрия Маликова с "внезапной…
Эксперты из Germanwatch назвали уголки мира, которые пострадали от изменений климата больше…
Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет…
Просмотреть все новости