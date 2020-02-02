«Спасибо за все»: Агата Муцениеце показала редкое фото тещи Павла Прилучного

В подписи к данной публикации Муцениеце пожелала родительнице здоровья, счастья и, конечно же, исполнения всех ее желаний. Более того, актриса призналась, что мама всегда остается для нее примером сильной женщины. Ведущая нового сезона шоу «Голос» также подчеркнула, что ей сложно даже представить, как родительнице удалось сохранить в себе столько позитива, пережив довольно тяжелую историю. Впрочем, распространяться о личных делах актриса все же не стала и заверила подписчиков, что хочет видеть ее самой счастливой на свете, а потому надеется, что новый год принесет максимум любви и радости., - обратилась телеведущая к виновнице торжества.