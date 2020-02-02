Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова забрала ребенка сестры Янины из роддома





Никита Пресняков и Алена Краснова женаты почти 3 года, но детей у пары пока нет. Поэтому, когда модель сообщила подписчикам, что у них в семье пополнение, многие пользователей Сети подумали, что невестка Аллы Пугачевой беременная. Но как оказалось, Алена Краснова говорила не о себе, а о своей сестре Янине. Недавно в Instagram Stories возлюбленная Никиты Пресняков показала кадры, на которых запечатана кроватка, украшенная воздушными шарами.Также на снимке можно увидеть младенца и несколько подушек в виде разных зверей. Модель подписала публикацию: "Забрали нашу кроху". Пользователи Сети постоянно спрашивают у Никиты Преснякова и Алены Красновой, когда они обзаведутся детьми. Знаменитости считают, что им еще рано становиться родителями, поскольку они хотят насладиться друг другом.