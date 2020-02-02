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Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова забрала ребенка сестры Янины из роддома

Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала фанатам в Instagram Stories, что забрала ребенка сестры Янины из роддома. Также супруга Никиты Пресняков показала кроватку, украшенную разноцветными воздушными шарами.
Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова забрала ребенка сестры Янины из роддома

Никита Пресняков и Алена Краснова женаты почти 3 года, но детей у пары пока нет. Поэтому, когда модель сообщила подписчикам, что у них в семье пополнение, многие пользователей Сети подумали, что невестка Аллы Пугачевой беременная. Но как оказалось, Алена Краснова говорила не о себе, а о своей сестре Янине. Недавно в Instagram Stories возлюбленная Никиты Пресняков показала кадры, на которых запечатана кроватка, украшенная воздушными шарами.

Также на снимке можно увидеть младенца и несколько подушек в виде разных зверей. Модель подписала публикацию: "Забрали нашу кроху". Пользователи Сети постоянно спрашивают у Никиты Преснякова и Алены Красновой, когда они обзаведутся детьми. Знаменитости считают, что им еще рано становиться родителями, поскольку они хотят насладиться друг другом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:54

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