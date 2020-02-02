Ученые нашли на Галапагосах потомков вымерших видов гигантских черепах





Участники экспедиции доставили черепах в местный питомник, расположенный на острове в Эквадоре. По словам ученых, местная популяции особей отличается тем, что пираты в минувшие века разводили тут черепах, привезенных с других островов. В результате возникло большое количество гибридных видов на Галапагосах.Внимание исследователей привлекла молодая самка, которая может быть потомком абингдонской слоновой черепахи. Это пресмыкающееся несет особую генетическую информацию и подлежит более пристальным наблюдениям. Ученые думают, что недалеко от вулкана живет еще одна «чистокровная» особь, представляющая редкий вид и являющаяся родителем найденной учеными самки.