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Елена Малышева рассказала о причинах развития инфаркта и инсульта у 30-летних людей

Вопреки распространенному мнению, инфаркт и инсульт способны проявиться не только у пожилых, но и молодых людей до 30 лет. Телеврач Елена Малышева рассказала, какие причины провоцируют развитие недугов.

Елена Малышева решила повысить осведомленность среди россиян, опубликовав видеоролик в соцсети Instagram, где рассказала о скрытых причинах, которые могут способствовать появлению раннего инфаркта и инсульта. По словам телеврача, в особой группе риска находятся дети и молодые люди до 30 лет, у которых наблюдается повышенный уровень холестерина. Важно как можно раньше нормализовать его содержание в крови, поскольку с каждым годом риск сердечного приступа или кровоизлияния в головном мозге возрастает в разы.

Ведущая программы "Жить здорово!" объясняет, что подобный прогноз связан с заболеванием, известным как "наследственная гиперхолестеринемия". Она чаще всего проявляется у малышей, у которых один из родителей после 50-ти пережил инфаркт или инсульт. Эксперты рекомендуют таким пациентам пройти обследование на выявление вышеназванной болезни, чтобы защитить себя от патологий. Малышева также проинформировала, что исключительно в Татарстане на сегодняшний день есть бесплатная программа защиты от сердечных приступов с детского возраста. Медики проверяют подрастающее поколение на гиперхолестеринемию, а затем назначают необходимое лечение.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:39

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