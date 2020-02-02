Елена Малышева рассказала о причинах развития инфаркта и инсульта у 30-летних людей

Елена Малышева решила повысить осведомленность среди россиян, опубликовав видеоролик в соцсети Instagram, где рассказала о скрытых причинах, которые могут способствовать появлению раннего инфаркта и инсульта. По словам телеврача, в особой группе риска находятся дети и молодые люди до 30 лет, у которых наблюдается повышенный уровень холестерина. Важно как можно раньше нормализовать его содержание в крови, поскольку с каждым годом риск сердечного приступа или кровоизлияния в головном мозге возрастает в разы.Ведущая программы "Жить здорово!" объясняет, что подобный прогноз связан с заболеванием, известным как "наследственная гиперхолестеринемия". Она чаще всего проявляется у малышей, у которых один из родителей после 50-ти пережил инфаркт или инсульт. Эксперты рекомендуют таким пациентам пройти обследование на выявление вышеназванной болезни, чтобы защитить себя от патологий. Малышева также проинформировала, что исключительно в Татарстане на сегодняшний день есть бесплатная программа защиты от сердечных приступов с детского возраста. Медики проверяют подрастающее поколение на гиперхолестеринемию, а затем назначают необходимое лечение.