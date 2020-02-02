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Маргарита Симоньян провела армянскую вечеринку с участием Алены Хмельницкой

Семья известной российской журналистки Маргариты Симоньян и телеведущего Тиграна Кеосаяна недавно в очередной раз продемонстрировала отличное отношение к бывшей супруге режиссера Алене Хмельницкой. Артистка все чаще появляется в их компании, а недавно даже приняла участие в армянской вечеринке.
Маргарита Симоньян провела армянскую вечеринку с участием Алены Хмельницкой

Появилась Хмельницкая на семейной вечеринке, которая прошла у Симоньян дома, где журналистка собрала за одним столом в основном близких родственников. Нашлось место и для бывшей жены Кеосаяна. Примечателен и тот факт, что актрису усадили за столом прямо возле мамы журналистки, которая во время застолья исполнила трогательную песню «Дле яман».

Как признается сама Маргарита Симоньян, ее родительница постоянно плачет, когда исполняет эту песню на родном армянском языке. Главред телеканала RT, к слову, армянским не владеет, поскольку родилась и выросла в Краснодаре. Более того, ранее она уже отмечала, что считает своей родиной именно Россию, поскольку уверена, что «двух Родин у человека быть не может».

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:23

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