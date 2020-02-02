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"Психологически не хоронить себя": Актриса Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с раком

В одном из своих недавних интервью Кристина Кузьмина рассказала о борьбе с раком. Также звезда телесериала "Мы из будущего" призвала онкобольных психологически не хоронить себя раньше времени.

Кристина Кузьмина рассказала, что впервые у нее обнаружили рак в 2013 году, но тогда специалистам удалось "пресечь на корню" данное заболевание, но спустя 4 года у звезды телесериала "Мы из будущего" обнаружили опухоль в груди. Знаменитости пришлось пройти несколько обследований и курсы химиотерапии. В результате Кристина Кузьмина потеряла волосы. Актриса не стала "опускать руки" и призывает к этому всех, кто столкнулся с такой же проблемой.

Звезда телесериала "Мы из будущего" заявила, что самое трудное — это психологически не хоронить себя. Когда Кузьминой было сложно, она задавала себе один и тот же вопрос: "Хочу ли я умереть?" и отвечала, что не хочет. Поэтому актрисе приходится вставать с кровати, идти и бороться за свою жизнь. Знаменитость продолжает принимать участие в различных проектах и ведет активный образ жизни, а также старается поддерживать людей, у которых обнаружили рак.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:17

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