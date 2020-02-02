Врачи о причинах артрита у женщин: "Дисбаланс гормонов и дефицит витамина D"





Недуги, связанные с воспалением суставов, проявляются постепенно и поначалу напоминают симптомы простуды. Поэтому большинство пациентов слишком поздно обращается к ревматологу, когда болезнь уже перешла в хроническую форму. Артрит, артроз и остеопороз возникают в силу ряда причин, которые включают не только инфекционные заболевания вроде ангины, гриппа, кишечной инфекции, но и гормональные изменения во время менопаузы. Хорошо известно, что именно нарушения в эндокринной системе способствуют аутоиммунитету, когда защитные силы атакуют собственные клетки.Это выражается в повреждении костной массы, ослаблении суставов и множестве других проблем с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, женщины раньше заболевают, чем мужчины, из-за плохой наследственности, стрессов, ожирения, неблагоприятных климатических условий, курения и дефицита витамина D. Врачи предупреждают общественность о том, что нельзя игнорировать боль в позвоночнике, коленях и локтях в том случае, если не было травм. В диагностику, которую проводят в госпитале, входят анализы крови, мочи, рентген, иммунологические тесты, КТ, МРТ. Важно помнить, что эти болезни неизлечимы, поэтому основные средства направлены на уменьшение неприятных ощущений и торможение разрушения костей.