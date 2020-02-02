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Врачи о причинах артрита у женщин: "Дисбаланс гормонов и дефицит витамина D"

Заболевания суставов проявляется почти у каждого человека после 50, в то время как у женщин они начинаются раньше и проходят тяжелее. Врачи говорят, что основными причинами артрита у слабого пола являются дисбаланс гормонов и дефицит витамина D.

Недуги, связанные с воспалением суставов, проявляются постепенно и поначалу напоминают симптомы простуды. Поэтому большинство пациентов слишком поздно обращается к ревматологу, когда болезнь уже перешла в хроническую форму. Артрит, артроз и остеопороз возникают в силу ряда причин, которые включают не только инфекционные заболевания вроде ангины, гриппа, кишечной инфекции, но и гормональные изменения во время менопаузы. Хорошо известно, что именно нарушения в эндокринной системе способствуют аутоиммунитету, когда защитные силы атакуют собственные клетки.

Это выражается в повреждении костной массы, ослаблении суставов и множестве других проблем с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, женщины раньше заболевают, чем мужчины, из-за плохой наследственности, стрессов, ожирения, неблагоприятных климатических условий, курения и дефицита витамина D. Врачи предупреждают общественность о том, что нельзя игнорировать боль в позвоночнике, коленях и локтях в том случае, если не было травм. В диагностику, которую проводят в госпитале, входят анализы крови, мочи, рентген, иммунологические тесты, КТ, МРТ. Важно помнить, что эти болезни неизлечимы, поэтому основные средства направлены на уменьшение неприятных ощущений и торможение разрушения костей.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:10

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