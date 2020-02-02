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Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом после 12 дней брака

Во вторник 21 января стало известно о том, что известная голливудская актриса Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. Но поклонники недолго радовались счастью своего кумира, ведь после 12 дней брака знаменитость рассталась с кинопродюсером Джоном Питерсом.
Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом после 12 дней брака

Вместо того, чтобы наслаждаться «медовым месяцем», пара сообщила о то, что она не вместе. История любви Джона Питерса была очень романтична, ведь он утверждал, что любил Памелу Андерсон на протяжении 35 лет. Все это время кинопродюсер мечтал жениться на своей возлюбленной. По словам продюсера картины «Звезда родилась», вокруг него всегда было много красивых девушек, но все мысли были о популярной блондинке. Памела Андерсон в хорошем смысле слова «сводила с ума» Джона Питерса, но его ухаживания не принимала и четыре раза связывала себя узами брака с другими мужчинами. Такое же количество попыток построить личное счастье было и у кинопродюсера.



В конце прошлого года голливудские звезды пришли к выводу, что им суждено быть вместе. Уже через пару месяцев Андерсон и Питерс сыграли свадьбу, хотя получать свидетельство о заключении брака пара не стала. Актриса рассказала журналистам, что они решили пожить отдельно и разобраться в себе. Звездам нужно осознать, что они хотят получить от жизни и друг от друга в частности.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:05

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