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Врачи рассказали, как распознать образовавшийся в венах тромб

Тромбоз, утверждают опытные медики, может протекать без каких-либо симптомов, поэтому вовремя распознать подобное состояние довольно сложно. Впрочем, способы определить опасность есть.
Врачи рассказали, как распознать образовавшийся в венах тромб

Эксперты подчеркивают, что при попадании крупного тромба с кровотоком в легкое и закупоривании легочной артерии, человек может погибнуть довольно быстро. Вообще, отмечается, что появление в венах тромба представляет собой довольно острое состояние, которое может проявлять себя самым разным образом. По словам медиков, сопровождаться оно может отеком конечностей, распирающими болями или полным отсутствием каких-либо жалоб. Кроме того, жалобы пациентов в данном случае могут варьироваться, в непосредственной зависимости от того, в каком месте образовался тромб, а также как давно он появился.

Основной же симптом тромбоза в глубоких венах – болезненные ощущения в ноге, а именно в икроножной мышце. Кроме того, при наличии тромба в глубоких венах нижних конечностей кожа в этих местах может становиться красноватой или даже голубоватой. Специалисты при этом добавляют, что появлению тромбоза всегда предшествуют другие нарушения, в том числе варикоз на ногах. Так, если ноги болят и отекают, имеется варикозное расширение вен на них, можно говорить о повышенном риске возникновения патологии.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:55

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