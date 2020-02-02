Врачи рассказали, как распознать образовавшийся в венах тромб





Эксперты подчеркивают, что при попадании крупного тромба с кровотоком в легкое и закупоривании легочной артерии, человек может погибнуть довольно быстро. Вообще, отмечается, что появление в венах тромба представляет собой довольно острое состояние, которое может проявлять себя самым разным образом. По словам медиков, сопровождаться оно может отеком конечностей, распирающими болями или полным отсутствием каких-либо жалоб. Кроме того, жалобы пациентов в данном случае могут варьироваться, в непосредственной зависимости от того, в каком месте образовался тромб, а также как давно он появился.Основной же симптом тромбоза в глубоких венах – болезненные ощущения в ноге, а именно в икроножной мышце. Кроме того, при наличии тромба в глубоких венах нижних конечностей кожа в этих местах может становиться красноватой или даже голубоватой. Специалисты при этом добавляют, что появлению тромбоза всегда предшествуют другие нарушения, в том числе варикоз на ногах. Так, если ноги болят и отекают, имеется варикозное расширение вен на них, можно говорить о повышенном риске возникновения патологии.