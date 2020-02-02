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Житель Австрии Герхард Пир слепил самого большого в мире снеговика

52-летний житель Австрии Герхард Пир решил слепить самого огромного в мире снеговика. Созданный «великан» попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Житель Австрии Герхард Пир слепил самого большого в мире снеговика

На такой поступок Герхарда Пира вдохновил снеговик, созданный в 2008 году, высота которого составляла почти 38 метров. Как объясняет австриец, он делал это ради детей. Для изготовления снеговика использовали около 800 тонн снега и несколько пушек, которые ранее применяли для создания горнолыжных маршрутов. «Великана» назвали Ризи, его высота составляет 38,4 метра, а диаметр - 30 м. Лепили снеговика в городке Ризнеральм, где расположен популярный горнолыжный курорт. Скульптура имеет не совсем стандартную форму - живота нет, а шея плавно перетекает в тело.

Создавать Ризи начали еще в декабре 2019 года, потратили около 40 дней на изготовление великана и почти 60 тысяч евро, большая часть которых была израсходована на аренду пушек. Снеговик прошел тест на прочность при порывах ветра, скоростью больше чем 100 километров в час. Также творцы Ризи сообщили, что они были вынуждены заменить шляпу снеговика, диаметр которой составлял практически два метра, на более крепкую.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:46

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