"Специально для меня 10 лет назад": Анастасия Волочкова поблагодарила Игоря Николаева за песню "Балерина"

Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором она на сцене в Зеленограде танцует под собственную композицию "Балерина". На кадрах танцовщица кружится стоя на пуантах, вокруг нее расположились маленькие балерины, а на заднем плане воздушные гимнастки. В комментарии к публикации Анастасия Волочкова написала: "Песню "Балерина", написанную Игорем Николаевым специально для меня 10 лет назад, я до сих пор оставляю в своём репертуаре и в новом спектакле "Балерина в зазеркалье цирка".Также знаменитость поблагодарила музыканта за композицию и отметила, что она полностью ей соответствует. Поскольку Анастасия Волочкова опасается критики, она предпочитает отключать возможность комментировать свои публикации, но за час видео просмотрели более 8 000 пользователей интернета.