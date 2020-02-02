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"Специально для меня 10 лет назад": Анастасия Волочкова поблагодарила Игоря Николаева за песню "Балерина"

Анастасия Волочкова разместила видео, снятое вовремя спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" в Зеленограде. В комментарии танцовщица поблагодарила Игоря Николаева за песню "Балерина", которую музыкант написал специально для нее 10 лет назад.
"Специально для меня 10 лет назад": Анастасия Волочкова поблагодарила Игоря Николаева за песню "Балерина"

Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором она на сцене в Зеленограде танцует под собственную композицию "Балерина". На кадрах танцовщица кружится стоя на пуантах, вокруг нее расположились маленькие балерины, а на заднем плане воздушные гимнастки. В комментарии к публикации Анастасия Волочкова написала: "Песню "Балерина", написанную Игорем Николаевым специально для меня 10 лет назад, я до сих пор оставляю в своём репертуаре и в новом спектакле "Балерина в зазеркалье цирка".

Также знаменитость поблагодарила музыканта за композицию и отметила, что она полностью ей соответствует. Поскольку Анастасия Волочкова опасается критики, она предпочитает отключать возможность комментировать свои публикации, но за час видео просмотрели более 8 000 пользователей интернета.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:46

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