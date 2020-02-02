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Дима Билан провел экскурсию по своему загородному особняку

Дима Билан провел экскурсию для своих подписчиков в Instagram Stories по новому особняку. При этом исполнитель не уточнил, когда собирается переехать в загородный дом.
Дима Билан провел экскурсию по своему загородному особняку

Несколько дней назад Дима Билан разместил на своей странице фотографию, сделанную возле высокого забора. Одет знаменитость в полосатые брюки, футболку и клетчатое пальто. В комментарии певец предложил поклонникам угадать, где именно он находится. Фанаты отметили, что исполнитель их заинтриговал, и начали угадывать, где именно сделан снимок. Недавно в Instagram Stories знаменитость решил провести экскурсию по своему новому особняку. На видео Дима Билан показал подписчикам просторную гостиную с большими окнами.

Знаменитый исполнитель продемонстрировал столовую, которая совмещена с кухней. Мебель в ней выполнена в коричневых, бежевых и белых тонах. Также на кадрах можно заметить, что интерьер выполнен в стиле минимализм. При этом Дима Билан не стал уточнять, собирается он переезжать в новый загородный дом или будет просто приезжать сюда на выходные и праздники.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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