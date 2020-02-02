Названы самые востребованные немецкие авто на рынке России





Первая модель была приобретена в количестве 6,75 тысячи единиц, а вторая – 7,28 тысячи. Результаты достаточно близкие, однако в годовом выражении отмечается более сильный рост у Mercedes-Benz. Сегодня компания предлагает россиянам 7 модификаций с двигателями производительностью 150-435 «лошадей» при стоимости в пределах 3,3-6 млн рублей. Для модели от BMW приготовлены 8 комплектаций с силовыми узлами на 184-462 «лошадок» при ценниках порядка 3,2-6 млн рублей.Лидерами рейтинга являются Tiguan и Polo от компании Volkswagen. Первая модель была куплена в количестве 37,2 тысячи единиц, а вторая – 56,1 тысячи экземпляров. Если говорить об авторынке России в целом, то модели смогли занять 10 и 7 строчки соответственно.