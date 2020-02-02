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Названы самые востребованные немецкие авто на рынке России

Названы самые востребованные немецкие авто на первичном рынке России. Открывают список два седана, которые конкурируют друг с другом за внимание потенциальных покупателей: Mercedes-Benz Е-Class и BMW 5-Series.
Названы самые востребованные немецкие авто на рынке России

Первая модель была приобретена в количестве 6,75 тысячи единиц, а вторая – 7,28 тысячи. Результаты достаточно близкие, однако в годовом выражении отмечается более сильный рост у Mercedes-Benz. Сегодня компания предлагает россиянам 7 модификаций с двигателями производительностью 150-435 «лошадей» при стоимости в пределах 3,3-6 млн рублей. Для модели от BMW приготовлены 8 комплектаций с силовыми узлами на 184-462 «лошадок» при ценниках порядка 3,2-6 млн рублей.

Лидерами рейтинга являются Tiguan и Polo от компании Volkswagen. Первая модель была куплена в количестве 37,2 тысячи единиц, а вторая – 56,1 тысячи экземпляров. Если говорить об авторынке России в целом, то модели смогли занять 10 и 7 строчки соответственно.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:30

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