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Tesla Model 3 ворвалась в тройку самых популярных автомобилей Европы

Tesla Model 3 вошла в ТОП-3 популярных авто на рынке Европы. Рейтинг составлен аналитиками из JATO по итогам декабря 2019-го.
Tesla Model 3 ворвалась в тройку самых популярных автомобилей Европы

Лидерами списка стали Volkswagen Golf и Renault Clio. В списке наиболее популярных авто Tesla Model 3 оказалась единственным импортным продуктом. Вдобавок, модель от американского бренда заняла 43% рынка электрокаров. На территории Нидерландов приобрели более 12 тысяч единиц модели. При этом в текущем году ожидается увеличение объёма налога на корпоративные продажи электрокаров в 2 раза.

Выдающиеся результаты Model 3 получены благодаря резкому увеличению количества покупок. В годовом выражении прирост составил 368%. Всего модель купили 24,3 тысячи потребителей. Суммарно на долю электрокаров за декабрь 2019-го пришлось около 11% оборота всего авторынка Европы. В пятёрку популярных моделей вошли Ford Kuga нового поколения и Dacia Duster. Их купили в количестве 22 и 21 тысяча единиц соответственно. Увеличенный спрос регистрируется в отношении гибридных авто. Toyota Corolla с таким силовым агрегатом стала приобретаться значительно чаще, как и BMW 330e. Спрос на них вырос в 1,5-1,8 раза.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:17

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