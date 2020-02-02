Ученые объяснили, почему у людей болят глаза во время работы





Сухость, боли и зуд в глазах могут быть симптомами не только усталости, но и признаком проблемы, которая проявляется в результате сильного напряжения на внутреннюю парную мышцу. Причинами возникновения болезни являются: недостаточно или слишком яркий свет на рабочем месте, стрессовые ситуации, долгое чтение, много времяпровождения за рулем машины. Отдельное название имеет астенопия - компьютерный зрительный синдром, вызванный чрезмерным использованием различных гаджетов и компьютеров, или же укорочено КЗС.Для заболевания характерны усталость глаз, зуд, покраснение, слезоточивость, сухость и ощущение песка. После этих признаков появляется боль в глазах, начинается мигрень. Далее в глазах двоятся картинки, а чтобы разглядеть дальний предмет, требуется немного времени. Все эти симптомы сопровождают постоянный дискомфорт и боль.