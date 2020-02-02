В Google объявили о выходе бесплатного аналога SMS под названием RCS





Обмен сообщениями в системе передачи между абонентами сотовой связи семейства стандартов GSM (RCS) уже более десяти лет находится в центре внимания. Долгожданная замена службы коротких сообщений (SMS) была впервые представлена еще в 2008 году, но прогресс новой платформы задержался почти на 10 лет. Теперь новая технология стала доступной для всех пользователей Android, поскольку Google выпустила RCS в декабре.Rich Communication Services - это эволюция неуклюжих и устаревших сервисов SMS, которые не способны создавать групповые чаты, отсылать файлы или сообщения, превышающие 153 символа. С RCS теперь стала возможной отправка изображений, видео и смайликов, помимо уведомлений о прочтении отправленных текстов. Наибольшим преимуществом разработки от Google все же называют бесплатность этой услуги, которую можно получить после установки приложения с Google Play. Обмен сообщениями будет поддерживаться даже при отсутствии подключения к интернету.