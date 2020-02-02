«Я ведь няш-мяш»: Наталья Поклонская снялась в «голливудской» фотосессии

, - гласит подпись Поклонской под этой публикацией. При этом депутат отметила, что все кадры из получившейся в результате съемок коллекции сразу выкладывать не будет, а планирует делиться ими с подписчиками понемногу. В то же время, добавила бывший крымский прокурор, она открыта для оценок своего нового образа., - пишет Поклонская.В подписи к этой публикации депутат также посоветовала мужчинам сделать своим любимым женщинам подарок в виде подобной фотосессии с профессиональным фотографом., - отметила она.