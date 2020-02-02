«Я ведь няш-мяш»: Наталья Поклонская снялась в «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новые фотографии. Как оказалось, экс-прокурор Крыма снялась в целой фотосессии, однако делиться всеми сюжетами сразу пока не спешит.
«Меня все привыкли видеть, либо злым прокурором, либо несогласным депутатом. Но я ведь няш-мяш, поэтому вот новые снимки с моей новой фотосессии в голливудском стиле», - гласит подпись Поклонской под этой публикацией. При этом депутат отметила, что все кадры из получившейся в результате съемок коллекции сразу выкладывать не будет, а планирует делиться ими с подписчиками понемногу. В то же время, добавила бывший крымский прокурор, она открыта для оценок своего нового образа. «Кто хочет – может меня критиковать», - пишет Поклонская.
В подписи к этой публикации депутат также посоветовала мужчинам сделать своим любимым женщинам подарок в виде подобной фотосессии с профессиональным фотографом. «Это действительно поднимает настроение, даже чувствуешь себя настоящей звездой», - отметила она.
«Меня все привыкли видеть, либо злым прокурором, либо несогласным депутатом. Но я ведь няш-мяш, поэтому вот новые снимки с моей новой фотосессии в голливудском стиле», - гласит подпись Поклонской под этой публикацией. При этом депутат отметила, что все кадры из получившейся в результате съемок коллекции сразу выкладывать не будет, а планирует делиться ими с подписчиками понемногу. В то же время, добавила бывший крымский прокурор, она открыта для оценок своего нового образа. «Кто хочет – может меня критиковать», - пишет Поклонская.
В подписи к этой публикации депутат также посоветовала мужчинам сделать своим любимым женщинам подарок в виде подобной фотосессии с профессиональным фотографом. «Это действительно поднимает настроение, даже чувствуешь себя настоящей звездой», - отметила она.
Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:11