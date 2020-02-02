"Споры, скандалы и слезы участников": Сергей Лазарев анонсировал выпуск нового сезона шоу "Ну-ка, Все вместе"
Сергей Лазарев анонсировал выпуск нового сезона шоу "Ну-ка, Все вместе". В социальной сети Instagram исполнитель рассказал, что в программе будут споры, скандалы и слезы участников.
Недавно Сергей Лазарев сообщил подписчикам, что снова примет участие в шоу "Ну-ка, Все вместе". Сегодня исполнитель разместил на своей странице видео. На кадрах одна из участниц передачи исполняет песню "Шаланды полные кефали". Потом показано, как Сергей Лазарев на повышенных тонах разговаривает с Николаем Басковым. В спор знаменитостей вмешивается Диана Арбенина, которая фразой: "Вы вообще в своем уме" пытается успокоить членов жюри.
В комментарии к посту в соцсети Instagram Сергей Лазарев написал: "Жаркие споры, скандалы, слезы участников, 100 разный мнений членов жюри. Все это в первом выпуске нового сезона шоу "«Ну-ка, Все вместе". Поскольку певец отключил возможность комментировать свои пост, фанаты не смогли оставить отзывы, но за 30 минут видео просмотрели почти 45 000 пользователей Сети.
Недавно Сергей Лазарев сообщил подписчикам, что снова примет участие в шоу "Ну-ка, Все вместе". Сегодня исполнитель разместил на своей странице видео. На кадрах одна из участниц передачи исполняет песню "Шаланды полные кефали". Потом показано, как Сергей Лазарев на повышенных тонах разговаривает с Николаем Басковым. В спор знаменитостей вмешивается Диана Арбенина, которая фразой: "Вы вообще в своем уме" пытается успокоить членов жюри.
В комментарии к посту в соцсети Instagram Сергей Лазарев написал: "Жаркие споры, скандалы, слезы участников, 100 разный мнений членов жюри. Все это в первом выпуске нового сезона шоу "«Ну-ка, Все вместе". Поскольку певец отключил возможность комментировать свои пост, фанаты не смогли оставить отзывы, но за 30 минут видео просмотрели почти 45 000 пользователей Сети.