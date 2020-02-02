"Споры, скандалы и слезы участников": Сергей Лазарев анонсировал выпуск нового сезона шоу "Ну-ка, Все вместе"

Недавно Сергей Лазарев сообщил подписчикам, что снова примет участие в шоу "Ну-ка, Все вместе". Сегодня исполнитель разместил на своей странице видео. На кадрах одна из участниц передачи исполняет песню "Шаланды полные кефали". Потом показано, как Сергей Лазарев на повышенных тонах разговаривает с Николаем Басковым. В спор знаменитостей вмешивается Диана Арбенина, которая фразой: "Вы вообще в своем уме" пытается успокоить членов жюри.В комментарии к посту в соцсети Instagram Сергей Лазарев написал: "Жаркие споры, скандалы, слезы участников, 100 разный мнений членов жюри. Все это в первом выпуске нового сезона шоу "«Ну-ка, Все вместе". Поскольку певец отключил возможность комментировать свои пост, фанаты не смогли оставить отзывы, но за 30 минут видео просмотрели почти 45 000 пользователей Сети.