Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в больнице Читы





, - посетовал мужчина. Пожаловался он и на то, как за ним наблюдают читинские медики. По утверждению китайца, многие местные врачи в конце недели вообще не работают.Примечательно, что немногим ранее на работу врачей в похожем тоне жаловалась и россиянка, которая была доставлена в одну из клиник с подозрением на заражение вирусом нового вида. По словам девушки, российская медицина попросту не готова к вспышке инфекции. Она возмутилась тем фактом, что ее положили в одну палату с пациенткой из Китая, у которой медики также подозревали коронавирус.