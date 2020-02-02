Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия в больнице Читы
Гражданин КНР, который не так давно был госпитализирован с заболеванием коронавирусом в забайкальскую краевую инфекционную больницу в Чите, уже жалуется на неудовлетворительные условия лечения и содержания в российском медицинском учреждении. Такие данные приводит читинская пресса со ссылкой на записанное иностранным пациентом видеообращение.
«Врачи не рассказывают мне о том, что я заражен, они даже не дают мне ознакомиться с результатами анализов. О том, что я могут быть заражен вирусом, мне стало известно лишь из новостей», - посетовал мужчина. Пожаловался он и на то, как за ним наблюдают читинские медики. По утверждению китайца, многие местные врачи в конце недели вообще не работают.
Примечательно, что немногим ранее на работу врачей в похожем тоне жаловалась и россиянка, которая была доставлена в одну из клиник с подозрением на заражение вирусом нового вида. По словам девушки, российская медицина попросту не готова к вспышке инфекции. Она возмутилась тем фактом, что ее положили в одну палату с пациенткой из Китая, у которой медики также подозревали коронавирус.
«Врачи не рассказывают мне о том, что я заражен, они даже не дают мне ознакомиться с результатами анализов. О том, что я могут быть заражен вирусом, мне стало известно лишь из новостей», - посетовал мужчина. Пожаловался он и на то, как за ним наблюдают читинские медики. По утверждению китайца, многие местные врачи в конце недели вообще не работают.
Примечательно, что немногим ранее на работу врачей в похожем тоне жаловалась и россиянка, которая была доставлена в одну из клиник с подозрением на заражение вирусом нового вида. По словам девушки, российская медицина попросту не готова к вспышке инфекции. Она возмутилась тем фактом, что ее положили в одну палату с пациенткой из Китая, у которой медики также подозревали коронавирус.