Легендарной Сталинградской битве исполняется 77 лет
Ровно 77 лет тому назад завершилась легендарная Сталинградская битва, которая стала одним из переломных сражений в годы ВОВ. Журналисты телеканала «МИР 24» в годовщину самой кровавой битвы в мировой истории встретились с теми, кто принимал участие в боях за город, который сегодня известен многим как Волгоград.
Телеканал, к примеру, приводит историю защитника Сталинграда Евгения Рогова, который попал на фронт в 1942 году и сразу же угодил в самую горячую его точку. В 18-летнем возрасте ему довелось пройти испытание Сталинградской битвой, где он был впервые ранен, причем, сразу дважды в одном и том же бою. «Пуля сначала попала в каску, проскользнула по ней, поэтому задела только губу – кусок оторвало. Пока разбирался, что произошло, начал разворачиваться, хотел залезть в заросли, чтобы меня не видели. В этот момент в область тазобедренного сустава угодила вторая пуля. По счастливому стечению обстоятельств она попала в рукоять от гранаты, а не в нее саму», - приводит телеканал слова ветерана.
Евгений Федорович также вспомнил, как ему несколько раз приходилось вступать в рукопашный бой, поскольку позиции противников нередко находились всего в паре десятков метров друг от друга. Полные истории участников этого исторического сражения можно найти на сайте телеканала.
Телеканал, к примеру, приводит историю защитника Сталинграда Евгения Рогова, который попал на фронт в 1942 году и сразу же угодил в самую горячую его точку. В 18-летнем возрасте ему довелось пройти испытание Сталинградской битвой, где он был впервые ранен, причем, сразу дважды в одном и том же бою. «Пуля сначала попала в каску, проскользнула по ней, поэтому задела только губу – кусок оторвало. Пока разбирался, что произошло, начал разворачиваться, хотел залезть в заросли, чтобы меня не видели. В этот момент в область тазобедренного сустава угодила вторая пуля. По счастливому стечению обстоятельств она попала в рукоять от гранаты, а не в нее саму», - приводит телеканал слова ветерана.
Евгений Федорович также вспомнил, как ему несколько раз приходилось вступать в рукопашный бой, поскольку позиции противников нередко находились всего в паре десятков метров друг от друга. Полные истории участников этого исторического сражения можно найти на сайте телеканала.