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Жан-Поль Готье представил модный показ Fashion Freak Show в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга на этой неделе смогли оценить дизайнерские решения знаменитого кутюрье Жан-Поля Готье. 67-летний француз представил модный показ Fashion Freak Show впервые в "Северной столице".

Известный модельер Жан-Поль Готье, прибывший в Санкт-Петербург для презентации своего Fashion Freak Show, рассказал, что он будет делать дальше, учитывая, что 17 января объявил об окончании своей карьеры. Кутюрье, создавший самые шокирующие наряды для таких звезд, как Мадонна и Кончита Вурст, признался, что мечтал о театре еще до того, как занялся модой. Гуру моды утверждает, что продолжение его дела возможно в форме международной версии, которая также с большой вероятностью появится в Санкт-Петербурге в будущем.

Fashion Freak Show можно было посетить жителям и гостям "Северной столицы" с 31 января по 2 февраля в концертном зале Октябрьский. Российская публика могла оценить экземпляры из нашумевшей коллекции 1986 года "Русский конструктивизм". Моделям пришлось исполнять танцы с цирковыми элементами в сложных костюмах, при том, что самих нарядов было около 200. Стоит отметить, что Жан-Поль Готье не собирается покидать мир моды, хотя 22 января 2020 года в рамках Недели высокой моды состоялось его последнее дефиле "от кутюр".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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