Toyota начала принимать заказы на кроссовер Wildlander





По большому счету, Toyota Wildlander стала перелицованной версией популярного кроссовера RAV4 в пятом поколении, серийное производство которого было локализовано в России еще осенью прошлого года. Модели полностью совпадают по габаритам и колесной базе, оснащаются одинаковыми 2,0-литровыми 171-сильными двигателями, и предлагаются в гибридном исполнении с суммарной мощностью 222 лошадиные силы. В качестве трансмиссии Toyota Wildlander использует вариатор.В китайских салона дилеров японской марки новый кроссовер будет доступен покупателям по цене от 169 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 миллиону 540 тысячам российских рублей по текущему курсу.