Разработан пластырь, меняющий цвет в зависимости от угрозы инфекции





Устойчивые к антибиотикам бактерии представляют собой возрастающую угрозу для человечества. Поскольку микробы мутируют и отражают новые методы защиты, ученые решили ввести инновационный способ раннего выявления контагиозных агентов. Команда из Академии наук Китая создала тип пластыря, которая меняет цвет в зависимости от наличия инфекции.Если рана не заражена, бумажная повязка остается зеленой.Однако, во время проникновения микроорганизмов, новая разработка меняет оттенок на желтый, поскольку реагирует на перемены в уровне кислотности. Затем материал высвобождает антибиотик, прежде чем бактерия получит возможность нанести слишком большой ущерб и распространиться. Если инфекция не поддается лечению, потому как устойчива к лекарствам, повязка становится красной. До сих пор пластырь был проверен только на мышах, но ученые обнаружили, что он успешно ускоряет заживление ран вне зависимости от наличия заражения.