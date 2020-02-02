"С корабля на бал": После юбилейного концерта Дмитрия Маликова Филипп Киркоров улетел в Лос-Анджелес

На концерте Дмитрия Маликова в честь его 50-летия выступали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров ради именинника прилетел на 1 день из Майами. Король российской эстрады исполнил одну из самых известных композиций музыканта под названием "Еще, еще". Сегодня в Instagram Stories Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором он едет на специальном электромобиле по аэропорту. Певец одет в белую футболку, кожаную куртку с узорами, кепку и солнцезащитные очки. Сначала исполнитель держит интригу и не говорит фанатам, куда собирается лететь.Потом Филипп Киркоров сообщает, что отправляется с корабля на бал и показывает монитор, на котором написано Лос-Анджелес. Король отечественного шоу-бизнеса громко заявляет, что именно этот город посетит "ангел" из России.