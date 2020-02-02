Роскошный электромобиль Hongqi E115 от бывшего дизайнера Rolls Royce готов к дебюту





Отмечается, что серийная версия Hongqi E115 позаимствует у представленного ранее концепта довольно большое количество элементов. К примеру, дизайн нового кроссовера соответствует обновленному фирменному стилю марки. Более того, его внешность стала результатом работы знаменитого дизайнера Жиля Тейлора, который прежде работал на люксовую британскую марку Rolls Royce. Стоит также напомнить, что во время презентации концепта широкая публика больше всего запомнила его по огромным хромированным колесным дискам.Кроме того, концепт отличался отсутствием зеркал заднего вида, вместо которого использовались камеры. Автомобиль также получил оригинальные задние фонари агрессивной формы, которые разработчик соединил между собой светодиодной подсветкой. Впрочем, гадать о том, какой именно будет внешность серийной версии, осталось уже недолго.