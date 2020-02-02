Ученые утверждают, что персиковое дерево появилось на Земле раньше человека
Учёный Су Тао утверждает, что персик появился на Земле более 2,6 миллиона лет назад. Таким образом, по словам исследователя, фруктовые деревья росли на планете задолго до появления человека.
В Китае ещё в 2010 году были обнаружены окаменевшие косточки персика. Исследования показали, что фрукт появился очень давно. Ранее ученые находили и изучали косточки плода, но их возраст не превышал 10 тысяч лет. Специалисты до сих пор сомневаются по поводу места происхождения фрукта: некоторые предполагают, что это был Китай или Центральная Азия.
По мнению учёных, первыми, кто употреблял в пищу персики, являлись обезьяны. Исследуя культуру Китая, можно обратить внимание, что на большом количестве картин или рисунков изображены именно приматы с фруктом в лапах. Существует легенда o "царe обезьян", который съел волшебный персик и обрел вечную жизнь. В руке с плодом данного дерева часто изображают Шоусина - бога долголетия.
В Китае ещё в 2010 году были обнаружены окаменевшие косточки персика. Исследования показали, что фрукт появился очень давно. Ранее ученые находили и изучали косточки плода, но их возраст не превышал 10 тысяч лет. Специалисты до сих пор сомневаются по поводу места происхождения фрукта: некоторые предполагают, что это был Китай или Центральная Азия.
По мнению учёных, первыми, кто употреблял в пищу персики, являлись обезьяны. Исследуя культуру Китая, можно обратить внимание, что на большом количестве картин или рисунков изображены именно приматы с фруктом в лапах. Существует легенда o "царe обезьян", который съел волшебный персик и обрел вечную жизнь. В руке с плодом данного дерева часто изображают Шоусина - бога долголетия.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 13:38