Ученые утверждают, что персиковое дерево появилось на Земле раньше человека





В Китае ещё в 2010 году были обнаружены окаменевшие косточки персика. Исследования показали, что фрукт появился очень давно. Ранее ученые находили и изучали косточки плода, но их возраст не превышал 10 тысяч лет. Специалисты до сих пор сомневаются по поводу места происхождения фрукта: некоторые предполагают, что это был Китай или Центральная Азия.По мнению учёных, первыми, кто употреблял в пищу персики, являлись обезьяны. Исследуя культуру Китая, можно обратить внимание, что на большом количестве картин или рисунков изображены именно приматы с фруктом в лапах. Существует легенда o "царe обезьян", который съел волшебный персик и обрел вечную жизнь. В руке с плодом данного дерева часто изображают Шоусина - бога долголетия.