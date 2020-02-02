Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца





То, что Марина Кравец находится в положении пользователи социальных сетей увидели, когда рассматривали фотографию опубликованную ее коллегой Михаилом Башкатовым. Вместе с ним они вели мероприятие, а платье, которое надела Кравец, так и не смогло скрыть факта беременности. Поклонники тут же принялись поздравлять звезду. Не стала отрицать того, что совсем скоро у нее будет малыш, и сама Марина Кравец, но отметила, что пока ее поздравлять рано.Известно, что отец ребенка Аркадий Водахов, вместе с ним звезда вместе еще со студенческих лет. Поженилась пара в 2013 году, а ранее Марина Кравец рассказывала, что супруг ее совсем не ревнует к мужскому коллективу, в котором ей приходится работать. Он знаком с ее коллегами из Comedy Club достаточно давно, а со многими они общались задолго до участия в проекте.