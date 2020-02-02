Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца
На протяжении долгого времени никто даже не догадывался, что Марина Кравец беременна. Звезда проекта Comedy Club настолько умело скрывала свой округлившийся живот под одеждой широкого покроя. Однако на позднем сроке умалчивать о том, что она ждет своего первенца, стало все сложнее.
То, что Марина Кравец находится в положении пользователи социальных сетей увидели, когда рассматривали фотографию опубликованную ее коллегой Михаилом Башкатовым. Вместе с ним они вели мероприятие, а платье, которое надела Кравец, так и не смогло скрыть факта беременности. Поклонники тут же принялись поздравлять звезду. Не стала отрицать того, что совсем скоро у нее будет малыш, и сама Марина Кравец, но отметила, что пока ее поздравлять рано.
Известно, что отец ребенка Аркадий Водахов, вместе с ним звезда вместе еще со студенческих лет. Поженилась пара в 2013 году, а ранее Марина Кравец рассказывала, что супруг ее совсем не ревнует к мужскому коллективу, в котором ей приходится работать. Он знаком с ее коллегами из Comedy Club достаточно давно, а со многими они общались задолго до участия в проекте.
То, что Марина Кравец находится в положении пользователи социальных сетей увидели, когда рассматривали фотографию опубликованную ее коллегой Михаилом Башкатовым. Вместе с ним они вели мероприятие, а платье, которое надела Кравец, так и не смогло скрыть факта беременности. Поклонники тут же принялись поздравлять звезду. Не стала отрицать того, что совсем скоро у нее будет малыш, и сама Марина Кравец, но отметила, что пока ее поздравлять рано.
Известно, что отец ребенка Аркадий Водахов, вместе с ним звезда вместе еще со студенческих лет. Поженилась пара в 2013 году, а ранее Марина Кравец рассказывала, что супруг ее совсем не ревнует к мужскому коллективу, в котором ей приходится работать. Он знаком с ее коллегами из Comedy Club достаточно давно, а со многими они общались задолго до участия в проекте.