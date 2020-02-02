АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца

На протяжении долгого времени никто даже не догадывался, что Марина Кравец беременна. Звезда проекта Comedy Club настолько умело скрывала свой округлившийся живот под одеждой широкого покроя. Однако на позднем сроке умалчивать о том, что она ждет своего первенца, стало все сложнее.

Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет первенца

То, что Марина Кравец находится в положении пользователи социальных сетей увидели, когда рассматривали фотографию опубликованную ее коллегой Михаилом Башкатовым. Вместе с ним они вели мероприятие, а платье, которое надела Кравец, так и не смогло скрыть факта беременности. Поклонники тут же принялись поздравлять звезду. Не стала отрицать того, что совсем скоро у нее будет малыш, и сама Марина Кравец, но отметила, что пока ее поздравлять рано.


Известно, что отец ребенка Аркадий Водахов, вместе с ним звезда вместе еще со студенческих лет. Поженилась пара в 2013 году, а ранее Марина Кравец рассказывала, что супруг ее совсем не ревнует к мужскому коллективу, в котором ей приходится работать. Он знаком с ее коллегами из Comedy Club достаточно давно, а со многими они общались задолго до участия в проекте.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Валерия ещё раз поздравила Дмитрия Маликова с "внезапной…
Эксперты из Germanwatch назвали уголки мира, которые пострадали от изменений климата больше…
Звезда Comedy Club Марина Кравец ждет…
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до ДЦ «Автолайт» в…
«Меня облили грязью, а ее выставили посмешищем»: Любовь Успенская прокомментировала интервью дочери на…
Ученые назвали способы для борьбы с…
Вера Брежнева резко отреагировала на критику нового…
Города-миллионники России сделают "умными" в 2020…
Выступление Александра Реввы стало причиной травли 6-летней миллионерши Насти Радзинской в…
Названы напитки, которые помогают…
«Мне не нравится ходить по интим-магазинам»: Звезда «Дом-2» Марина Африкантова комментирует старые…
"Отпуск закончился": Наталья Подольская и Владимир Пресняков вернулись домой после отдыха в…
Шведские исследователи смогли расшифровать записи на рунических камнях из…
«Самая красивая на свете»: Актер Игорь Жижикин оценил внешность Любови…
Врачи назвали 10 необычных причин хронической…
«Пусть едет обратно»: Россияне плохо приняли вернувшуюся на сцену Наталью…
Suzuki Hustler будет распространяться под маркой…
«Готовьтесь в любой момент отправиться в больницу»: Милла Йовович нервничает перед…
Оксана Федорова поделилась секретами по уходу за…
«Ниже нуля»: В Совфеде оценили шансы Польши на получение репараций от…
Наталья Ветлицкая: "Информация в Сети о дате переезда из России в Испанию является…
Юлия Барановская про супруга ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Его надо перестать называть…
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2…
Слепой мужчина из Польши попал в автокатастрофу и вернул себе…
«Ушел, не дождавшись внуков»: Игорь Крутой вспомнил об отце в день его…
Samsung получит Android 10 заметно раньше ожидаемого…
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич научилась…
В Петербурге на набережной Фонтанки горит здание…
Просмотреть все новости