Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до ДЦ «Автолайт» в Москве





Транспортные средства проходят техобслуживание, включающее замену моторного масла и сопутствующих фильтров. Новинки на сегодня не реализуются в РФ. На протяжении нескольких дней транспортные средства проверяли в рабочих условиях. Авто преодолели почти 1,5 тысяч км по маршруту, начало которого находилось в Екатеринбурге, а финиш – в Москве.Среди полностью новых авто для рынка РФ участниками проверочного заезда стал флагманский кроссовер GS8, который уже предлагается россиянам. На этом авто в комплектации с двигателем объёмом 2 л, вероятно, проверялась комплексная работа конструкции, использующей 7-диапазонную АКПП. Кроссовер GS8 появился в продаже на территории РФ в декабре 2019-го. Цена модели составляет 1,9-2,5 млн рублей. Дебют минивэна GN8 и кроссовера GS5 ожидается до конца 2020 года.